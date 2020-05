Voli speciali Air Cairo per il rimpatrio degli italiani bloccati in Egitto

Continuano i rimpatri degli italiani rimasti bloccati all’estero per l’emergenza coronavirus. Secondo quanto annunciato dalla Farnesina sui canali social, in collaborazione con l’Ambasciata d’Italia al Cairo, sono stati organizzati nuovi voli speciali per il rientro dei connazionali dall’Egitto.

Nei prossimi giorni Air Cairo opererà tre collegamenti da Il Cairo, Hurghada e Sharm El Sheikh verso l’aeroporto di Roma Fiumicino.



I voli sono programmati in partenza il 10, l'11 e il 12 maggio. Tutte le informazioni sono disponibili sul portale dell’Ambasciata.