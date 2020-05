La Nuova Zelanda studia l'apertura di un 'corridoio' con l'Australia

“I nostri confini non saranno aperti al resto del mondo per molto tempo a venire”. Lo ha detto la prima ministra neozelandese Jacinda Ardern al termine di una riunione in videoconferenza con esponenti del governo australiano.

Nonostante i dati incoraggianti (oggi non sono stati segnalati nuovi casi per il secondo giorno consecutivo) la Nuova Zelanda prosegue, quindi, con una strategia di estrema prudenza.

Ardern, tuttavia, sta trattando per l'apertura di un “corridoio” con l’Australia che permetterebbe lo spostamento libero - e senza obbligo di quarantena - di persone tra i due Paesi, come riporta la Bbc.



Il turismo in Nuova Zelanda impiega direttamente quasi il 10% della forza lavoro del Paese e contribuisce per quasi il 6% del Pil. M. T.