Anguilla, l’isola caraibica è ‘covid free’

Caraibi in prima linea sul fronte della ripresa turistica. L’ultima notizia giunge dal Ministero della Salute e dello Sviluppo sociale di Anguilla, che specifica: “Al momento non ci sono casi sospetti e nessuna prova di trasmissione del virus Anguilla. Gli unici tre casi confermati sono già guariti e sono passati più di 28 giorni dal nostro ultimo caso confermato.

"Questo è senza dubbio un traguardo importante e un grande risultato per Anguilla. Tuttavia, al fine di mantenere questo status, dobbiamo continuare a fare piccoli sforzi per impedire a questo virus di insediarsi nella nostra comunità. Il Ministero della Salute esorta i residenti a continuare a rispettare le pratiche igieniche e le misure di distacco sociale”.



Nel caso in cui permanesse l’attuale situazione si potrebbe prevedere, gradualmente, una diminuzione delle attuali restrizioni sui movimenti e sulle riunioni.