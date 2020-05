Visit The USA e il road trip virtuale del Paese: nuova tappa in New England

Sono cinque gli itinerari regionali del Road Trip Virtuale di sei settimane grazie al quale Visit The USA sta portando i follower dei suoi canali social alla scoperta degli Stati Uniti.

Il viaggio è ora approdato sulla East Coast: è live sulle pagine social l’itinerario fotografico dedicato alla regione del Northeast, con informazioni sulle città e una raccolta di luoghi e attività fuori dagli schemi anche da casa. Tra le tappe del viaggio il Connecticut con le sue spiagge e foreste, Rhode Island, il più piccolo Stato americano, e poi ancora i paesaggi incontaminati del New Hampshire e del Vermont e, infine, il Maine, con esperienze all’insegna della cucina di pesce ed escursioni virtuali nella sua natura selvaggia.



Collegandosi ai profili Instagram e Facebook di Visit The USA è possibile partecipare ogni giorno a quiz, sondaggi e attività interattive, per decidere le successive tappe del road trip, testare la propria conoscenza delle destinazioni statunitensi e condividere i propri racconti di viaggio più belli con l’hashtag #UNITEDstories.



Per immergersi in un tour alla scoperta delle esperienze di viaggio che la regione del Northeast ha da offrire è inoltre possibile seguire gli episodi della serie ‘Ask a Local’ disponibili sull’app di GoUSA TV, il canale di intrattenimento di Visit The USA con contenuti di intrattenimento dedicati al Paese.