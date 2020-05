Grecia: hotel, bar e ristoranti aperti dal 1 giugno, gli stagionali da luglio

Gli hotel aperti di solito tutto l'anno, così come bar e ristoranti, potranno rialzare la serranda il 1 giugno, mentre quelli stagionali dovranno attendere il 1 luglio: è il calendario turistico messo a punto in Grecia dal governo ellenico.

Il Primo Ministro greco, Kyriakos Mitsotakis, ha infatti annunciato le fasi di riapertura del Paese, tra i meno colpiti in Europa dal Covid-19. Secondo quanto riportato da Tourmag ( https://www.tourmag.com/Grece-les-hotels-ouverts-toute-l-annee-pourront-rouvrir-des-le-1er-juin-2020_a103441.html ), dal 4 maggio inizierà la Fase 2 per la popolazione, che potrà viaggiare senza certificato entro i limiti della prefettura di residenza.



Dal 18 maggio saranno accessibili parchi e siti archeologici e a seguire toccherà a hotel, ristorazione e stabilimenti coperti: per questi ultimi si dovrà attendere metà giugno. O. D.