Ue: “Le restrizioni ai viaggi saranno revocate appena possibile”

“Le restrizioni ai viaggi tra i Paesi Ue saranno revocate al più presto tenendo conto degli sviluppi epidemiologici ed evitando qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità”. A dirlo è stata la vicepresidente della Commissione Ue, Vera Jourov, durante una discussione sull’impatto della pandemia coronavirus sul turismo estivo.

L’apertura ai viaggi extra Ue, invece, ha affermato Jourov, si legge su Ansa.it, avverrà “in un secondo momento, tenendo conto degli sviluppi”.



Per quanto riguarda le ricadute economiche del virus sul comparto "secondo le stime della Commissione il turismo potrebbe perdere almeno il 50% del suo fatturato nel 2020 e alcune aree saranno più colpite, con una situazione seria in particolare per l'Europa del Sud".