Stati Uniti: U.S. Travel Association nella task force della Casa Bianca

In Italia, la task force in aiuto al Governo per pianificare la ripresa è piena di professori universitari. Negli Stati Uniti ci sono le imprese e il turismo è in prima fila.

“Siamo stati invitati a far parte della task force che supporta la Casa Bianca” è l'annuncio di Roger Dow, ceo di U.S. Travel Association, sigla che racchiude praticamente tutto il settore, con oltre 500 soci per un fatturato generato di 2.600 miliardi di dollari.



Al primo posto tra le richieste, l'estensione del Ppp (Paycheck protection program) che accorda prestiti per continuare a pagare il personale. Il settore stima perdite superiori a quelle che si verificarono dopo l'11 settembre 2001. Nel mese di marzo, si calcola che il giro d'affari sia stato dell'85% inferiore rispetto allo stesso mese 2019.