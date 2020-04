Recovery Fund, il 6 maggio la proposta della Commissione Ue

Bisognerà attendere il 6 maggio per conoscere i dettagli del Recovery Fund, il piano d’aiuti economici che l’Unione europea metterà in campo a sostegno dei Paesi colpiti dall’emergenza coronavirus. I leader europei hanno infatti dato mandato alla Commissione europea di presentare una proposta entro la prima settimana del mese prossimo. Solo allora si saprà la reale portata dell’intervento e come sarà finanziato.

Un nodo centrale quest’ultimo. Se infatti l’accordo dei 27 Paesi Ue è stato unanime sullo strumento da adottare per superare la crisi, la stessa cosa non è avvenuta discutendo sul come finanziare il Recovery Fund, se con sussidi o prestiti.



Per il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, il Recovery Fund “dovrà essere di ampiezza adeguata e dovrà consentire soprattutto ai Paesi più colpiti di proteggere il proprio tessuto socio-economico”.



“Grandi progressi, impensabili fino a poche settimane fa – ha dichiarato il premier in diretta Facebook, dopo il Consiglio europeo - : i 27 Paesi riconoscono la necessità di introdurre uno strumento innovativo, da varare urgentemente, per assicurare una ripresa europea che non lasci indietro nessuno”.