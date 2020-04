Tutta Abu Dhabi online, lanciata la piattaforma #StayCurious

Una piattaforma che offre agli utenti contenuti originali educativi e di entertainment disponibili all’interno di un unico hub digitale. Il suo nome è #StayCurious e ad idearla è stato il Dipartimento Cultura e Turismo di Abu Dhabi (Dct Abu Dhabi).

“Un’opportunità - commenta Saood Al Hosani, Acting Undersecretary DCT Abu Dhabi - per sognare, immaginare, mantenere viva la curiosità e che rinnova il nostro amore per la scoperta e per la profonda conoscenza reciproca”.



Esperienza interattiva a 360 gradi

La piattaforma presenta un’esperienza interattiva a 360 gradi che trasporta i visitatori in un viaggio virtuale tra spiagge e opzioni di intrattenimento da sperimentare da casa.



Cinque sezioni

Cinque le sezioni tematiche: Stay Adventurous, con tour ed esperienze virtuali tra le testimonianze storiche dell’emirato; Stay Indulgent, che propone un viaggio tra le offerte culinarie di Abu Dhabi; Stay Enlightened che propone corsi online tenuti dalle istituzioni culturali del Paese; Stay Creative con esperienze virtuali ‘CulturAll’ lanciate da Dct Abu Dhabi, e infine Stay Entertained, che include eventi e iniziative virtuali.



#StayCurious è accessibile online tramite staycurious.ae, con ulteriori contenuti e hub interattivi in arrivo nelle prossime settimane.