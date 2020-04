‘We will travel again’, la campagna di Bagbnb

Anche il mondo delle startup lancia messaggi di speranza per la ripartenza del turismo. Bagbnb, azienda italiana specializzata nel deposito bagagli, ha lanciato in tutto il mondo la campagna ‘We will travel again’.

“Da New York a Parigi, passando per Londra, Madrid, Milano, Roma e Bologna – spiega la startup - per ricordare a tutti i vecchi e nuovi passeggeri che Bagbnb li aspetta, perché si tornerà a scoprire nuove mete e vi accoglierà a braccia aperte. Una campagna che non si può vedere per le strade, perché siamo - e dobbiamo rimanere - a casa, ma che alza la voce per arrivare nelle abitazioni di ognuno: 'We will travel again. Same bag, new soul’”.