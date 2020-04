TripAdvisor, un milione di dollari per le organizzazioni attive nella lotta al Covid-19

Un milione di dollari. Questa la somma che TripAdvisor, attraverso la Tripadvisor Foundation, donerà alle organizzazioni che stanno supportando le comunità più vulnerabili nel contrastare l’emergenza coronavirus.

“Gli effetti devastanti del Covid-19 stanno toccando praticamente tutti e attraverso la Tripadvisor Foundation stiamo facendo il possibile per aiutare - ha dichiarato Steve Kaufer, presidente e ceo di Tripadvisor -. Mentre stiamo tutti cercando di affrontare questa crisi sanitaria globale, noi stiamo anche aiutando l’industria e i lavoratori colpiti ma è tuttavia necessario non dimenticarsi dei milioni di profughi che soffrono nel mondo. Il nostro impegno è di continuare a concentrarci sulla crisi umanitaria che affligge tanti rifugiati, molti dei quali non hanno accesso all’assistenza sanitaria, cosa di per sé drammatica da sempre ma ancor più terribile durante una pandemia mondiale”.