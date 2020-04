Spagna, una campagna per fidelizzare i turisti: #LaSpagnaTiAspetta

Si chiama #LaSpagnaTiAspetta il video lanciato dall’Ente Spagnolo del Turismo Turespaña per consolidare la fiducia verso le destinazioni spagnole e trasmettere ai viaggiatori il desiderio di aspettarle non appena finiranno le restrizioni.

Il video vuole trasmettere un'idea evocativa della Spagna, trasportando i viaggiatori dalle loro case e rafforzando i legami emotivi con la destinazione.



Obiettivo della campagna è sottolineare tutto ciò che la Spagna ha da offrire e allo stesso tempo tutto quello di cui sarà possibile godere una volta superata la crisi Covid. Il video è stato realizzato in lingua originale con sottotitoli in inglese e anche in lingua italiana, e si può vedere a questo link.