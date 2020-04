Anguilla, nuova campagna social per tornare a sognare

Una nuova campagna social per tenere alta l'attenzione su Anguilla avvalendosi del supporto di personaggi religiosi, artisti, musicisti, chef e storici dell’isola.

L’Anguilla Tourist Board avvia una fase di comunicazione con post e video il cui scopo è di diffondere messaggi positivi per la popolazione, ma anche per i potenziali turisti, invitandoli a scoprire le eccellenze gastronomiche, storiche e artistiche del Paese.



Piaceri semplici, ma non scontati

“Crediamo - commenta la presidente dell'Atb, Donna Banks - che sia importante condividere contenuti edificanti e divertenti; storie che ci ricordano la nostra cultura o si focalizzano sui piaceri semplici che abbiamo sempre dato per scontati, ma che ci ricordano quanto siano fondamentali in questo momento, in cui sono grandi le sfide che dobbiamo affrontare”.



Tra i post non mancano quelli che segnalano letture interessanti o testimonanze culturali, ma sono online anche video con sessioni di yoga dal vivo sulla spiaggia, oppure show cooking di specialità locali con chef di spicco.



Molto interessante la ‘With Love From Anguilla’, caratterizzata da messaggi speciali e tour virtuali dell’isola, tra cui quello alla scoperta del suo mondo sottomarino. A maggio, mese solitamente dedicato al Festival Letterario, sarà poi lanciato l'Anguilla Book Club, che racconterà storie e libri sull’isola e i suoi abitanti.



I nuovi contenuti sono postati da questa settimana su tutte le piattaforme digitali Atb e continueranno ad essere implementati nei prossimi tre mesi.