Phuket, dopo l'aeroporto chiudono anche gli hotel

L'emergenza Coronavirus blocca anche Phuket dove, dopo la chiusura dell'aeroporto internazionale, il governatore Pakkapong Taweepat ha ordinato a tutti gli hotel dell'isola di cessare la loro attività fatta eccezione, ovviamente, per quelli utilizzati come ospedali da campo o come alloggio temporaneo dal personale sanitario.

Stando a quanto riporta il Bangkok Post, è stato vietato alle strutture ricettive della nota destinazione turistica thailandese di accettare nuovi ospiti ed è stato imposto loro di chiudere i battenti immediatamente, se totalmente vuote o, in caso di camere occupate, di provvedere alla chiusura non appena terminato il soggiorno degli ultimi clienti.



Livia Fabietti