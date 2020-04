Egitto e turismo: un miliardo di dollari al mese le perdite stimate

Il turismo genera 12 miliardi di dollari di entrate annuali per l'Egitto. Come sottolineato da Eturbonews, l'industria turistica egiziana subirà pertanto ingenti perdite a causa della pandemia di coronavirus.

A causa del blocco e delle restrizioni sui viaggi, è assodato che le perdite raggiungeranno il miliardo di dollari al mese. La flessione di 400mila turisti, che, in media, trascorrerebbero dieci notti nel Paese, comporterà un calo di quattro milioni di notti al mese per i resort del Mar Rosso. Oltre 200mila sono poi i lavoratori che hanno perso il lavoro, dopo che molti hotel, tour operator, ristoranti e locali disseminati lungo le rive del Mar Rosso hanno chiuso i battenti dallo scoppio dell'epidemia.



Fino a quando non verrà scoperto un vaccino, affermano gli esperti del settore, il comparto turistico del Paese non tornerà alla normalità. Gli esperti hanno anche messo in guardia contro il licenziamento dei lavoratori qualificati, perché potrebbe avere un impatto negativo in seguito, una volta che l'industria turistica sarà in grado di funzionare di nuovo.