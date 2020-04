‘Miss you’, la campagna social del Principato di Monaco

di Oriana Davini

Un messaggio di speranza per i turisti di tutto il mondo: la Direzione del Turismo e dei Congressi del Principato di Monaco lancia una campagna di comunicazione ad hoc, trasformando il tradizionale slogan 'For You' in 'Miss You'.

L'obiettivo è rivolgersi direttamente ai viaggiatori, sia repeaters che nuovi, invitandoli a riflettere su uno dei beni più preziosi, soprattutto in ambito turistico: il legame sociale. Per questo motivo, lo slogan 'Miss You' sarà accompagnato da messaggi emozionali e immagini evocative, con visual che mostrano scene di vita raccontate da persone che trascorrono insieme momenti indicabili a Monaco.



La campagna si rivolge sia al turismo leisure che business e sarà trasmessa sui social network e riviste di viaggio dai 10 uffici di promozione turistica monegaschi che operano in Nord e Sud America, Europa, Asia e Oceania.