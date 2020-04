Spagna: possibile chiusura delle frontiere al turismo internazionale per i prossimi mesi

Mentre gli albergatori stanno pianificando azioni per cercare di salvare il salvabile della stagione turistica estiva, il governo spagnolo potrebbe prendere provvedimenti drastici. Come segnalato da Preferente infatti, le autorità potrebbero optare per il blocco totale dei visitatori stranieri nei prossimi mesi. Questa possibilità, anticipata dal quotidiano ABC, includerebbe anche restrizioni al trasporto per il turismo nazionale.

Secondo quanto riportato da Preferente che cita la fonte di ABC, sarebbe stata presa in considerazione la chiusura dei confini, totale o parziale, il che significherebbe che i turisti stranieri non sarebbero in grado di entrare. Inoltre, il turismo nazionale verrebbe promosso con limitazioni.



Se il provvedimento verrà approvato, oltre a non consentire l'arrivo di turisti stranieri, gli spagnoli non potranno viaggiare all'estero senza un certificato che confermi che non sono portatori di coronavirus. Il governo si preparerebbe a imporre anche limitazioni sulla capacità delle spiagge, restrizioni all'occupazione del trasporto pubblico e vieterebbe la presenza della folla ad eventi come i concerti. Nel frattempo, il governo ha annunciato un piano per promuovere il turismo nazionale. Dal canto suo, il ministro dell'Industria e del Turismo, Reyes Maroto, ritiene che sia meglio prolungare la crisi economica piuttosto che mettere a repentaglio il controllo del coronavirus in Spagna.