Virtual Nyc, il tour di New York adesso si può fare online

New York non si ferma. Nonostante l'emergenza Covid-19 abbia portato alla chiusura temporanea di tutte le attrazione cittadine, NYC & Company, in collaborazione con il Department of Cultural Affairs e il Mayor's Office for Media and Entertainment, attraverso l'iniziativa 'Virtual Nyc', rimane vicina a cittadini e turisti offrendo la possibilità di attingere, rigorosamente online, al ricco patrimonio artistico e culturale della Grande Mela.

Tra visite virtuali nei musei e concerti in streaming, c'è davvero l'imbarazzo della scelta. "In attesa di poter accogliere nuovamente i visitatori di tutto il mondo qui a New York City, vogliamo portare la città nelle loro case, offrendo stimolanti momenti di cultura ed evasione", ha affermato Fred Dixon, presidente e ceo di NYC & Company. Tutte le iniziative si possono consultare sul sito nycgo.com/virtualnyc. L. F.