Barbados, frontiere aperte per le navi da crociera

di Gaia Guarino

A oggi Barbados è l'unica isola caraibica che non ha ancora chiuso i propri confini. Una decisione che nasce dalla volontà di accogliere nei propri porti le navi da crociera, consentendo ai passeggeri e agli equipaggi di rientrare nei propri Paesi d'origine.

"Due settimane fa abbiamo permesso a 10 navi di attraccare, occupandoci di rimandare a casa i crocieristi" spiega Anita Nightingale, direttrice Europa dell'ufficio del Turismo di Barbados.



Un'operazione resa possibile dalla collaborazione con alcuni vettori come Neos e Condor, ma anche British Airways e Virgin Atlantic. "Complessivamente abbiamo già dato modo a 20mila persone di ripartire e durante questa settimana avremo ancora due voli".



Diverse le navi da crociera che nelle scorse settimane hanno avuto modo di fermarsi sull'isola, tra cui diverse di Aida, Royal Caribbean e anche Msc Preziosa. "Attualmente - conclude Nightingale - abbiamo 4 navi in porto, ma non sappiamo come si evolverà la situazione".