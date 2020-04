Slitta al 2021 l'inaugurazione del Grand Egyptian Museum

L’inaugurazione del Grand Egyptian Museum de Il Cairo verrà ritardata a causa degli effetti della pandemia da coronavirus. Come riportato da Egyptianstreets, infatti, il presidente Abdel Fattah Al-Sisi avrebbe dato mandato al governo di ritardare le attività inaugurali per tutti i principali progetti nazionali fino al 2021, compresa l'apertura tanto attesa del Grand Egyptian Museum.

In una dichiarazione, la presidenza ha affermato che i ritardi sono il risultato dell’impatto della pandemia di coronavirus in Egitto e in tutto il mondo. Anche il trasferimento degli uffici governativi nella nuova capitale amministrativa sarà ritardato fino al 2021.



Il presidente Al-Sisi ha inoltre incaricato tutte le istituzioni statali di garantire la sicurezza di tutti gli operatori sanitari e degli altri lavoratori. "Questa avversità è arrivata a ricordarci l'importanza dello spirito di cooperazione e unità e ci chiede di essere responsabili, ottimisti e pazienti", ha dichiarato Al-Sisi su Facebook.