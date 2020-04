Disney lascia a casa i dipendenti dei parchi a tema

Walt Disney Co ha deciso di lasciare a casa parte dei dipendenti dei suoi parchi a tema. I lavoratori attualmente non rappresentati dalle sigle sindacali saranno i primi a doversi fermare a partire dal 19 aprile.

Per quanto riguarda gli altri, riporta TravelMole, il management del gruppo si confronterà con i sindacati a breve per mettere a punto gli accordi.



"Nelle ultime settimane – ha spiegato il gruppo in una nota -, le misure dei Governi hanno portato alla chiusura della maggior parte delle nostre attività. I dipendenti Disney hanno ricevuto stipendi e indennità durante questo periodo e ci siamo impegnati a pagarli fino al 18 aprile, per un totale di cinque ulteriori settimane di risarcimento. Tuttavia, senza alcuna chiara indicazione su quando potremo riavviare le nostre attività, siamo costretti a prendere la difficile decisione di fare il passo successivo e di lasciare a casa i dipendenti i cui lavori non sono necessari in questo momento".



Il Gruppo non ha ancora voluto comunicare quanti dipendenti saranno coinvolti nella procedura, ma ha assicurato che saranno garantiti benefit di copertura sanitaria e i programmi educativi Disney Aspire.