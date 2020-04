Unione europea: fondo da 100 miliardi per gli Stati

La Commissione europea ha varato un fondo da 100 miliardi di euro di prestiti per gli Stati per far fronte alle conseguenze economiche del Coronavirus. I prestiti saranno coperti da 25 miliardi di garanzie volontarie da parte degli Stati. L’obiettivo, come precisa ilsole24ore.com è finanziare le casse integrazioni e i sistemi di protezione dei posti di lavoro.

Inoltre il piano prevede di rendere flessibile l’uso dei fondi non impegnati nella coesione sociale, per poter ‘dirottare’ le risorse sugli interventi divenuti più urgenti.



Ursula Von Der Leyen lo ha definito “il nostro piano Marshall”, creato affinché l’Ue possa avere un “ruolo cruciale” nella ripresa economica.