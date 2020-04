La Gran Bretagna stanzia 22 miliardi di sterline per le pmi del turismo

Ventidue miliardi di sterline. A tanto ammonta lo stanziamento totale per il pacchetto di aiuti previsto dal governo britannico a sostegno delle piccole e medie imprese che operano nell’ambito del turismo, agenzie di viaggi incluse.

I contributi in denaro, fino a 25mila sterline per impresa, sono già in fase di stanziamento sui conti bancari delle imprese, mentre altri 5,3 miliardi di sterline secondo quanto riportato da TTG Media, sono stati assegnati alle amministrazioni decentrate del Regno Unito “per sostenere le persone, e imprese e i servizi pubblici”. Un totale di 2,7 miliardi di sterline è dedicato alla Scozia, mentre invece il Galles otterrà 1,6 miliardi di sterline e 900 milioni l’Irlanda del Nord.