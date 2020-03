È ufficiale: i Giochi Olimpici di Tokyo rimandati al 23 luglio del 2021

Nuova data definitiva per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020, che prenderanno il via il 23 luglio 2021 e termineranno l'8 agosto. La decisione del Comitato olimpico internazionale è arrivata dopo una conference call con il presidente del Comitato organizzatore Mori Yoshir, il governatore di Tokyo, Koike Yuriko e il ministro olimpico e paralimpico nipponico Hashimoto Seiko.

Come evidenziato da La Repubblica, dopo alcuni tentativi di fissare l'edizione in primavera, si è passati all’estate e a seguire, dal 24 agosto al 5 settembre, Tokyo ospiterà l'edizione dei Giochi paralimpici.



Per il presidente del Cio Thomas Bach, l'Olimpiade potrà portare un segnale di speranza: "L'umanità si trova attualmente in un tunnel buio. Questi Giochi Olimpici di Tokyo 2020 possono essere una luce alla fine di questo tunnel. Voglio ringraziare le Federazioni Internazionali per il loro supporto unanime e i Comitati Olimpici Nazionali per l'ottima collaborazione e il loro supporto nel processo di consultazione degli ultimi giorni. Vorrei anche ringraziare la Commissione atleti del Cio".