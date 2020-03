Wttc: l'Italia rischia di perdere un milione di posti di lavoro

L’inarrestabile diffondersi del coronavirus ha costretto il Wttc a ritoccare al rialzo le stime già pesanti fatte meno di due settimane fa sul totale di posti di lavoro a rischio immediato nel settore turistico mondiale. Sul triste podio dei Paesi più colpiti, scrive travelmole.com, l'Italia, che rischia di perdere un milione di posti di lavoro nel comparto.

Le richieste al G20

Oggi, nel corso di un vertice online ospitato dall’Arabia Saudita, l’associazione solleciterà i leader del G20 a mettere in atto misure cruciali per salvare fino a 75 milioni di posti nel comparto. La cifra allarmante è superiore del 50% alla precedente proiezione e secondo Gloria Guevara, presidente e ceo del Wttc è frutto “del ritardo collettivo di molti Governi nel reagire in modo da venire in aiuto a un settore che rappresenta la spina dorsale dell’economia globale”.



Germania la più colpita

Secondo il Wttc il Paese destinato a essere il più colpito in Europa sarà la Germania, con quasi 1,6 milioni di posti di lavoro a rischio, seguita dalla Russia con 1,1 milioni. Al terzo posto, a pari merito, Italia e e Regno Unito, che potrebbero arrivare a perdere un milione di posti di lavoro nel comparto.



“Se nei prossimi giorni non verrà intrapresa alcuna azione urgente - continua Guevara - il settore dei viaggi e turismo si troverà di fronte a un tracollo economico dal quale farà fatica a risollevarsi”. E parla di effetto domino su tutta la catena di fornitori, con una spirale negativa che arriverà a colpire sia dipendenti, sia lavoratori autonomi.