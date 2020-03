La Malesia annulla la campagna Visit Malaysia 2020

Anche la Malesia dice stop al turismo e annulla la campagna Visit Malaysia 2020, così come molti servizi legati al settore dei viaggi. Una decisione resa necessaria dal diffondersi dell’epidemia, ha spiegato la signora YB Dato "Sri Hajah Nancy Shukri, il nuovo ministro del Turismo del Paese.

Le misure adottate, ha aggiunto, sono in linea con la politica intrapresa dal Consiglio di sicurezza nazionale (Nsc) e dal Dipartimento del Primo Ministro sull'ordine di controllo del movimento. Pertanto, Tourism Malaysia e MyCEB chiedono a tutti i partner del settore di rimuovere gradualmente il logo VM2020 in tutti i materiali di marketing e articoli promozionali e sostituirlo con il logo Malaysia Truly Asia.



"Preghiamo insieme affinché la situazione Covid-19 migliori presto - ha dichiarato Dato’ Sri Abdul Khani, amministratore delegato di MyCEB - e, nel frattempo, vorrei esortare tutti gli attori del settore ad aderire alle linee guida e alle procedure MOTAC e MOH per frenare l'ulteriore diffusione del virus. Rimarremo forti e inizieremo a pensare alla nostra prossima strategia per rendere la Malesia la destinazione preferita per eventi aziendali, non appena sarà possibile".