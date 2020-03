Londra, l’ExCel diventa ospedale per il coronavirus

Da venue del più grande evento del settore dei viaggi, il Wtm di Londra, a ospedale per l’emergenza coronavirus. L’ExCel London Centre è destinato a diventare un ospedale temporaneo per migliaia di pazienti contagiati dal Covid-19.

L’NHS Nightingale Hospital, questo il suo nuovo nome, ospiterà inizialmente fino a 500 letti e postazioni per la terapia intensiva, con ossigeno e ventilatore. Sarà pronto già dalla prossima settimana e la sua capacità potrà aumentare fino a diverse migliaia di letti, se necessario.



“Stiamo adottando misure straordinarie per combattere il virus - ha spiegato a travelmole.com Sir Simon Steves, amministratore delegato del NHS (acronimo di National Health Service, il sistema sanitario nazionale in vigore nel Regno Unito) -. I clinici e i dirigenti del NHS stanno lavorando con ingegneri militari per equipaggiare a tempo di record l’ospedale: un modello di assistenza mai visto prima nel nostro Paese”.