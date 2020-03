Perù: formazione a distanza per gli addetti ai lavori

Il Perù accoglie virtualmente tutti i viaggiatori che in questo momento si trovano a casa, e propone una selezione di letture, documentari e video, formazioni online ed esperienze per approfondire virtualmente la conoscenza del Paese, in attesa di poterlo visitare o consigliare ai propri clienti.

I professionisti del turismo che desiderano mantenersi sempre aggiornati e diventare specialisti del Perù possono iscriversi al programma di formazione online di Promperù, Perù Agent. Il corso accompagna agenti e consulenti in un percorso ricco di informazioni.

E’ poi disponibile gratuitamente anche l’app Perù Brochures, versione Iose Android, per immergersi nelle brochure di destinazione e sognare attraverso immagini e curiosità, direttamente sul proprio dispositivo mobile.



Fra le letture, si segnalano i romanzi di Mario Vargas Llosa come 'La zia Julia e lo scribacchino' per farsi trasportare nel quartiere più bohémien di Lima, Barranco, in cui è ambientata la narrazione. Per approfondire usi e costumi precolombiani si può scegliere Commentari reali degli Inca di Garcilaso de La Vega.



Grazie alla piattaforma Visita Virtual del Ministero della Cultura Peruviano, è poi disponibile il tour virtuale di moltissimi musei. Netflix propone infine il documentario Perù: Un Tesoro Nascosto