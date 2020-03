Cuba chiude i confini e rimanda la fiera FitCuba

Anche Cuba ha deciso di chiudere i suoi confini per porre un argine all’avanzata di Covid-19. Il presidente Miguel Díaz-Canel ha dichiarato alla televisione di Stato che il provvedimento inizierà domani e durerà 30 giorni, lasciando però aperto l’ingresso ai residenti nazionali o stranieri.

Tra le vittime più illustri del provvedimento FitCuba, la fiera più importante per il trade cubano, che era in programma dal 4 al 9 maggio ed è stata rinviata a data da destinarsi.

Il turismo è la base dell’economia dell’isola dei Castro, che allo stato attuale registra 20 persone contagiate e una deceduta. “La limitazione vale solo per le persone, non per le merci” ha specificato il Primo Ministro Manuel Marrero, aggiungendo che i 60mila turisti presenti ora a Cuba verranno evacuati.



Intanto il vettore canadese Sunwings Airlines ha dichiarato di offrire posti gratuiti sui suoi voli di rimpatrio per tutti i canadesi blocati all’Avana.