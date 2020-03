La conferma dell'Egitto: stop a tutti i voli dalle 12 di oggi

Arriva dallo stesso Ministero del Turismo e delle Antichità egiziano la conferma di quanto anticipato dalla Farnesina sul sito viaggiaresicuri.it: a partire dalle 12 ora locale di oggi, giovedì 19 marzo, tutti i voli in arrivo per l’Egitto saranno sospesi. Uno stop che, per ora, sarà mantenuto fino a martedì 31 marzo.

“Saranno bloccati voli passeggeri - specifica lo statement del ministero -; tuttavia lo spazio aereo egiziano rimane aperto e limitato ai charter in entrata e agli aerei che arrivano vuoti per riportare nelle loro destinazioni i passeggeri”.



Un provvedimento, aggiunge il dicastero, necessario per contenere l’impatto dell’epidemia di coronavirus: “La priorità di tutti i Paesi ora è di garantire la salute, la sicurezza e la protezione dei cittadini e dei turisti”.