Las Vegas chiude i casinò per contenere i contagi

Anche Las Vegas si ferma per il coronavirus. I casinò della città e del Nevada resteranno infatti chiusi per un mese. Lo ha annunciato il governatore, Steve Sisolak, in seguito all’evoluzione dell’emergenza negli Stati Uniti.

La misura servirà a evitare gli assembramenti e a contenere il contagio da Covid-19.



Insieme ai casinò, riporta ilpost.it, resteranno chiuse tutte le attività commerciali non essenziali.



Bar e ristoranti potranno operare limitatamente, effettuando esclusivamente consegne a domicilio.