Uk: stop ai viaggi in 35 Paesi

Stretta sui viaggi all’estero anche per i cittadini britanni: l’Eco (Foreign and Commonwealth Office) ha sconsigliato di visitare, se non per motivi essenziali, una serie di Paesi inclusi in una lista che continua a crescere.

Come riporta travelmole.com, le autorità hanno sconsigliato i viaggi negli Stati Uniti e anche in tutta la Spagna, dopo un primo warning che riguardava solo alcune aree del Paese.



L’elenco dei Paesi inclusi nello sconsiglio comprende Cina, Italia, Danimarca, Norvegia, Indonesia, Polonia, Kenya, Cipro e Sudafrica.



Inoltre, l’Fco ha ricordato ai viaggiatori che, spostandosi in altri Paesi, potrebbero incorrere anche in ulteriori problematiche, oltre alla diffusione del coronavirus: le autorità dei Paesi potrebbero infatti decidere di bloccare i turisti o sottoporli a quarantena. In definitiva, l’ufficio britannico invita i cittadini a valutare bene la situazione prima di mettersi in viaggio.