PortAventura posticipa l’apertura

PortAventura non aprirà il prossimo 27 marzo. In seguito agli sviluppi della pandemia covid-19, il parco tematico spagnolo ha fatto sapere che riaprirà solamente “quando le autorità sanitarie lo consentiranno”.

“La salute e la sicurezza di tutti i nostri visitatori, dipendenti e collaboratori è la priorità assoluta”, si legge in una nota ufficiale riportata da hosteltur.com.



Si allunga così la lista dei parchi tematici che scelgono di fermarsi per evitare assembramenti, sull’onda delle misure già prese nei giorni scorsi dalle realtà italiane. Come PortAventura, anche il gruppo Disney ha annunciato ieri la chiusura dei parchi tematici di Orlando, in Florida e di Parigi, nonché la sospensione degli itinerari Disney Cruise Lines.