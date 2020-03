L'India sospende tutti i visti e blocca anche i suoi connazionali all'estero

L’India corre ai ripari per cercare di arginare l’epidemia di coronavirus sospendendo tutti i visti turistici per un mese, dal 13 marzo al 15 aprile incluso. Sospesi sempre fino al 15 aprile anche i viaggi visa free dei cittadini indiani che vivono all’estero, Italia compresa.

Intanto, aggiunge TTG Media, potrebbero essere messi in quarantena tutti i viaggiatori che sono arrivati dall’Italia, ma anche da Francia, Spagna o Germania in qualsiasi momento dopo il 15 febbraio.



Il Governo del Paese, che attualmente ha 73 casi confermati di coronavirus, sconsiglia tutti i viaggi in entrata e in uscita non essenziali.