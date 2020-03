La Russia sospende i visti turistici per gli italiani

Da domani 13 marzo sarà sospesa l’emissione di visti per l’ingresso in Russia ai cittadini italiani. Il provvedimento temporaneo riguarda i permessi di accesso turistici; restano invece consentiti i viaggi per questioni di lavoro (business), umanitari, diplomatici e di servizio.

L’Ambasciata della Federazione Russa in Italia, inoltre, ha sconsigliato ai cittadini russi l’ingresso nella Penisola, riprendendo le raccomandazioni del Ministero degli Affari Esteri del Paese.



Secondo l’Ambasciata, infatti, malgrado lo sconsiglio i cittadini russi continuano a prendere voli diretti in Italia.