L’Europa stanzierà 25 miliardi per l’emergenza coronavirus

Usando parole che ricordano lo storico “Wathever it takes” pronunciato da Mario Draghi in difesa dell’euro, Ursula Von der Leyen promette il pieno sostegno dell’Europa per uscire dall’emergenza coronavirus. “Useremo tutti i mezzi per assicurarci che l’economia europea superi questa tempesta”, ha dichiarato la presidente della Commissione europea al termine di un summit in videoconferenza con i capi di Stato e di governo.

Secondo quanto riporta Repubblica.it, l’Ue è a lavoro su un piano che la Von der Leyen svelerà nel fine settimana e che dovrebbe essere approvato lunedì dai ministri delle Finanze a Bruxelles.



La presidente della commissione ha annunciato lo stanziamento immediato di 25 miliardi di euro, che saranno estratti dal bilancio della Commissione per dare liquidità alle imprese. Entro la settimana saranno approvati e stanziati 7,5 miliardi.



Relativamente ai conti pubblici, si allenta la morsa dell'austerità e agli Stati sarà concesso “fare pieno uso dei margini previsti dal Patto di Stabilità” per gli eventi eccezionali. L’Italia potrà quindi procedere tranquillamente con il piano straordinario di 10 miliardi per l’emergenza coronavirus.