Gran Bretagna: sconsigliato qualsiasi viaggio in Italia

La Gran Bretagna scende in campo dopo l’ultimo decreto annunciato ieri sera dal presidente del consiglio Antonio Conte.

Secondo quanto riportato dall’Ansa, la Gran Bretagna attraverso il sito del Foreing Office ha ora sconsigliato tutti i viaggi nella Penisola se non in casi di estrema necessità.

L'indicazione dell'auto-isolamento in quarantena è inoltre estesa a chiunque arrivi nel Regno Unito dall'intera Italia, anche in assenza di qualsiasi sintomo.

Si tratta di un inasprimento della norma sull’auto isolamento in quarantena di 14 giorni - che nei giorni scorsi veniva previsto in presenza di sintomi influenzali seppure lievi per chi fosse arrivato dall'intero territorio italiano e anche senza sintomi per gli arrivi dalla Lombardia e dalla 14 province del centro-nord isolate dal decreto precedente.