La Francia non rinuncia ai suoi gioielli: restano aperti Louvre e Disneyland Paris

La Francia tenta di resistere al propagarsi del coronavirus mantenendo aperti il Louvre e Disneyalnd Paris. “Per frenare il propagarsi del Covid-19 il museo del Louvre cercherà di limitare le visite. Potranno dunque entrare solamente le persone già munite di un biglietto e coloro che beneficiano di un ingresso gratuito. Vi ringraziamo per la comprensione”. Questo il comunicato ufficiale affisso all’ingresso del più grande museo d’arte del mondo.

Museo che, dunque, resta visitabile nonostante le restrizioni. Questo, spiega leparisien.fr, malgrado dall’8 marzo siano vietati gli assembramenti di più di mille individui. C’è da dire però che, anche se le sale del Louvre possono accogliere fino a 30mila visitatori al giorno, la paura di contrarre il virus ha drasticamente ridotto le file per entrarvi.



Rimane aperto ai visitatori anche Disneyland Paris, nonostante un membro dello staff sia risultato positivo al Covid-19 nel fine settimana. La direzione del parco sostiene che il lavoratore interessato, essendo un tecnico addetto alla manutenzione notturna, non è entrato in contatto con i visitatori, mentre altri dipendenti che lavoravano al suo fianco sono stati controllati per escludere un contagio. Ai suoi colleghi è comunque stato richiesto di rimanere in quarantena.