Stop agli arrivi italiani e alle crociere alle Maldive

Anche le Maldive vanno ad aggiungersi alla lista dei Paesi che hanno deciso di vietare l’ingresso ai viaggiatori provenienti o in transito dall’Italia nei 14 giorni precedenti l’arrivo. Il divieto viene applicato a partire dalla mezzanotte di ieri, sabato 7 marzo.

Divieto di sbarco anche per la navi da crociera di qualunque provenienza.



Le autorità locali hanno inoltre temporaneamente sospeso l’ingresso nel Paese per i cittadini stranieri che risultino aver soggiornato - o anche solo transitato – nella Repubblica Popolare Cinese. Tale misura viene applicata anche a coloro che risultino aver soggiornato nella Repubblica Popolare Cinese e che siano transitati successivamente in altri Paesi prima di arrivare alle Maldive.



Bloccati anche gli arrivi dall’Iran e dalla Corea del Sud limitatamente alle aree colpite dalla diffusione del coronavirus.