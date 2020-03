Visit Usa: nessuna quarantena volontaria per gli italiani asintomatici che arrivano negli States

Visit Usa scende in campo in merito alle restrizioni ai viaggi negli Stati Uniti per i cittadini italiani.

In una nota, l’associazione fa presente che “Ad oggi non ci sono restrizioni per viaggiatori asintomatici. Le informazioni disponibili sul sito Viaggiare Sicuri, la bibbia dei viaggiatori che si recano all’estero, per entrare negli Stati Uniti d’America, mostrano alcune discrepanze con la situazione reale riscontrata dai passeggeri in viaggio verso il Paese. Il link menzionato sul sito dell’Unità di Crisi della Farnesina – continua la nota -, là dove si legge “...consiglia a titolo precauzionale una quarantena domiciliare volontaria di 14 giorni” fa riferimento alle direttive emanate dal Center for Disease Control and Protection per i cittadini americani che viaggiano in Italia e non già per i cittadini italiani che si recano negli Usa.



"Alle compagnie aeree che operano voli diretti per gli Usa non risulta alcuna richiesta di quarantena all’arrivo nel Paese e nessuno dei passeggeri contattati, giunti negli Stati Uniti d’America negli ultimi due giorni, si trova o gli è stato richiesto di fare una quarantena. La Us Travel Association ustravel.org e l’ufficio del turismo degli Stati Uniti d’America Brand Usa thebrandusa.com non sono a conoscenza di restrizioni o richieste di quarantena per i viaggiatori italiani. L’associazione Visit Usa Italia chiede quindi all’Unità di Crisi, al solo fine di fare chiarezza e con spirito di collaborazione, di adeguare le informazioni presenti sul sito Viaggiare Sicuri alle reali condizioni riscontrate sul campo”.