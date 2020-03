Dream island: a Mosca il parco tematico al coperto più grande al mondo

Battesimo ufficiale per Dream island, il più grande parco tematico coperto al mondo inaugurato a Mosca durante lo scorso week end.

Come riportato dal Sole 24Ore, alla presenza del presidente della Federazione russa Vladimir Putin, del sindaco di Mosca Sergei Sobyanin e dell’imprenditore Amiran Mutsoev, memmbro del direttivo della società Regions group che ha realizzato il parco, si sono alzati i veli sulle 27 attrazioni realizzate. Il parco rpevede di ospitare oltre 12 milioni di visitatori all'anno.

La firma italiana

Una curiosità: più della metà sono state realizzate da imprese italiane e italiano è anche il consulente strategico del progetto, Stefano Cigarini, a.d. di Cinecittà World di Roma e coo di Regions group.

La realizzazione di Dream island richiede oltre un miliardo di dollari, al 30 per cento investito da Regions group e al 70 derivante da investimenti bancari.

Il parco ha una grande estensione al coperto. Una caratteristica necessaria data la fruibilità del parco per 12 mesi all’anno e il clima rigido che interessa Mosca per buona parte dell’anno.



Le attrazioni

La parte coperta di Dream island ha un soffitto alto 33 metri e per questo possono essere realizzate anche attrazioni a più piani.

I temi all’interno del parco sono nove; tra questi Hello Kitty, i Puffi, le tartarughe Ninja, Mowgli, la Regina delle nevi.

Il parco si trova a sud della città, ed è possibile utilizzare la linea 2 della metropolitana fino alla fermata di Technopark.



Il parco esterno

L’ingresso al parco costa 2.900 rubli, circa 40 euro, e per accedervi si passerà da un grande centro commerciale. Tutt’intorno sorgerà un parco naturale dove in futuro si potrebbe pensare di far uscire alcune attrazioni nei mesi meno freddi per creare una sorta di continuità con l’esterno.