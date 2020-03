Parigi: Louvre ancora chiuso, ma funzionanti gli altri musei e la Torre Eiffel

Dopo la chiusura decisa per la giornata di ieri, oggi a seguito di una riunione del comitato di igiene, sicurezza e condizioni di lavoro del Louvre, i dipendenti hanno votato nuovamente per la chiusura al pubblico nel timore del diffondersi dell'epidemia da coronavirus.

Come pubblicato su Rainews, ieri i 300 dipendenti riuniti in assemblea avevano votato per esercitare il diritto all'allontanamento dal posto di lavoro ‘quasi all'unanimità’.

Al contrario, una chiusura della Torre Eiffel, altro monumento iconico di Parigi, "non è all'ordine del giorno attualmente". Lo avrebbe dichiarato durante un’intervista televisiva, il sindaco di Parigi Anne Hidalgo. "La Torre Eiffel non è un luogo chiuso, ci sono gli ascensori ma è un posto all'aria aperta. Il Louvre è un luogo che accoglie più di 5 mila persone al giorno, è il museo più visitato al mondo. Non è così per i nostri altri musei”.