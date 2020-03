di Oriana Davini

Nessuna restrizione sugli arrivi in Thailandia, indipendentemente dalla provenienza dei turisti. In questi giorni di costanti allerte, cancellazioni e veti imposti al turismo per contenere la diffusione del Covid-19, la Thailandia va controcorrente e tiene le sue porte ben spalancate.

Un messaggio rassicurante

“Non c’è alcuna restrizione nemmeno per chi proviene dalle cosiddette zone rosse – conferma Sandro Botticelli (nella foto), marketing manager dell’Ente del Turismo thailandese -, una regola che vale non solo per gli italiani ma per qualunque turista”.



Le precauzioni in atto

Va da sé che il Paese ha comunque preso qualche precauzione: all’arrivo in aeroporto “tutti devono sottoporsi alla misurazione della temperatura tramite termoscanner: se risulta superiore a 37,5°, si viene portati in ospedale per fare una serie di accertamenti a carico del Servizio sanitario thailandese. Nel caso in cui si debba essere sottoposti a quarantena, i costi saranno a carico del paziente”.



Voli regolari

Per il momento, non ci sono notizie circa eventuali voli cancellati: “Thai Airways continua a operare da Milano e Roma con cinque collegamenti a settimana: noi abbiamo un fam trip in partenza il 12 marzo con tre persone provenienti da Milano ed è tutto confermato”.