Repubblica Dominicana: rimangono a terra i voli charter dall’Italia

di Oriana Davini

Restano a terra i voli charter Blue Panorama/Luke Air e Neos in partenza oggi e domani, 29 febbraio, da Milano Malpensa verso La Romana. Sono le disposizioni prese dalla Repubblica Dominicana per evitare il rischio di diffusione del Covid-19, in aggiunta al rafforzamento dei controlli sanitari per i passeggeri in arrivo.

Si tratta, spiega Neyda Garcia, direttrice dell'ente del turismo dominicano in Italia (nella foto), "di misure di emergenza adottate ieri alle 20, ora locale in Repubblica Dominicana, dall'Oms e dal Ministero della sanità pubblica. Al momento stiamo dando assistenza ai voli charter che lasciano il Paese, alle adv, agli operatori e ai turisti in generale che ci contattano per avere informazioni".



Come raccomanda il sito Viaggiare Sicuri della Farnesina, le autorità locali della Repubblica Dominicana si riservano inoltre la facoltà di attuare, con scarso preavviso o estemporaneamente, misure stringenti tra cui, oltre alla sospensione dei voli diretti, anche il divieto di sbarco per i passeggeri provenienti dalle località maggiormente esposte al rischio Coronavirus, tra cui l'Italia.