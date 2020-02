Repubblica Dominicana: possibile il divieto di sbarco per i passeggeri dall’Italia

L’elenco dei Paesi che respingono i viaggiatori italiani alla frontiera si sta allargando a macchia d’olio. È di questa mattina la notizia, riportata sul sito Viaggiare Sicuri della Farnesiana, che anche la Repubblica Dominicana, storica destinazione per le vacanze degli italiani, ci ha chiuso le porte di ingresso.

La nota della Farnesina

“Al fine di prevenire la diffusione del nuovo coronavirus – si legge nella nota della Farnesina - , le autorità locali hanno annunciato che saranno rafforzati i controlli sanitari per i passeggeri in arrivo, in particolare tramite questionari a fini di sanità pubblica e dichiarazione giurata sulla storia di viaggio. Le autorità della Repubblica Dominicana si riservano inoltre la facoltà di attuare, con scarso preavviso o estemporaneamente, misure più stringenti, inclusi la sospensione di voli diretti verso gli aeroporti di Santo Domingo e La Romana o il divieto di sbarco per i passeggeri provenienti dalle località maggiormente esposte al rischio coronavirus, tra le quali anche l'Italia. Si raccomanda quindi di verificare con la propria compagnia aerea l'operatività dei voli e di continuare a monitorare questo sito web”.



Anche la Giamaica nega l'accesso

Ieri anche la Giamaica aveva preso provvedimenti ufficiali e, come specificato dalla Farnesina, “i viaggiatori di qualunque nazionalità che hanno soggiornato in Italia, Corea del Sud, Iran e Singapore negli ultimi 14 giorni e che non sono residenti in Giamaica o coniugati con cittadini giamaicani non potranno sbarcare in nessuno dei varchi di ingresso del Paese; i non giamaicani residenti permanenti che hanno visitato l'Italia, la Corea del Sud, l'Iran e Singapore negli ultimi 14 giorni saranno soggetti a una valutazione sanitaria e alla quarantena; le persone che hanno visitato l'Italia, la Corea del Sud, l'Iran e Singapore entrate nel Paese e valutate dal Ministero della Salute e del Benessere come ad alto rischio saranno messe in quarantena nelle apposite strutture governative; coloro che saranno valutati dal Ministero della Salute e del Benessere come a basso rischio saranno messi in quarantena a casa, sotto la supervisione del Dipartimento della Sanità (…). In base a tale provvedimento, sono stati cancellati i voli charter in arrivo e in partenza da/per la Giamaica a partire da quelli in programma venerdì 28 febbraio e sabato 29 febbraio 2020.