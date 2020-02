Disney: il numero uno dei parchi diventa il ceo dell’azienda

Dai parchi al controllo di tutto il gruppo. Per sostituire il ceo Bob Iger, che si è dimesso con effetto immediato, Disney ha scelto un nome storico dell’azienda, proveniente dal turismo e più precisamente dai parchi. Si tratta infatti di Bob Chapek, che dal 2015 è presidente di Walt Disney Parks and Resorts; in passato ha anche ricoperto un altro ruolo chiave, ovvero consumer product chief. Un incarico particolarmente importante, se si considera il peso del merchandising per il business di Disney. Chapek diventa così il settimo ceo del colosso dell’intrattenimento.

Iger comunque resterà in qualità di presidente esecutivo fino al 2021, quando scadrà il suo contratto.



La scelta non è stata improvvisata: secondo quanto riporta travelmole.com la pianificazione del cambio di testimone ha richiesto anni di preparazione.