Arabia Saudita: 20 miliardi di dollari per lanciare Alula

Una destinazione nuova, che aprirà ufficialmente al turismo internazionale a partire dal prossimo ottobre. Si tratta di Alula, regione nordoccidentale dell'Arabia Saudita.

Un progetto di ampio respiro che, sotto la regia della Royal Commission for Alula, l'ufficio creato per salvaguardare e promuovere l'area, vedrà l'investimento di oltre 20 miliardi di dollari da qui al 2035 e uno straordinario sviluppo ricettivo che strizzerà l'occhio al lusso e alla sostenibilità ambientale. "Parliamo di un'area desiderosa di aprirsi al turismo internazionale, nella quale saranno realizzate quasi 10mila nuove camere d'albergo del segmento lusso, di cui mille pronte entro la fine del 2022" ha spiegato Melanie de Souza, executive director destination marketing della Royal Commission for Aula (nella foto), in occasione di un incontro con il trade alle Terme di Diocleziano, a Roma, dove è approdata la mostra 'Roads of Arabia'.



Ma ambiziosi, ha spiegato de Sousa, sono anche gli obiettivi in termini di visitatori: "Puntiamo ad accogliere 250mila arrivi entro il 2023 per arrivare ai 2 milioni nel 2035. E - ha aggiunto - grazie ai 13 voli settimanali da Roma e da Milano nutriamo grandi aspettative anche sull'Italia, uno dei 50 mercati scelti per sostenere questo straordinario sviluppo turistico".

Amina D'Addario