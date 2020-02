La Tunisia viaggia verso quota 160mila italiani

C'è un chiaro segnale che evidenzia l'importanza del mercato italiano per la Tunisia, segnale che emerge direttamente dal piano strategico a lungo termine (2021-2030) messo in campo dall'ente nazionale tunisino per il turismo.

I numeri del 2019 sono positivi ed evidenziano un totale di 125mila gli arrivi dall'Italia, il 21 per cento in più rispetto all'anno precedente. A livello europeo, il mercato italiano si posiziona al quinto posto dopo Francia, Russia, Germania e Gran Bretagna, puntando nel 2020 a raggiungere i 160mila arrivi (continua sulla digital edition)