Isole Cook in primo piano nel roadshow europeo

Isole Cook in giro per l’Europa in occasione del ‘Love a little Roadshow’ che aveva l’obiettivo di promuovere i punti di forza della destinazione.

L’evento, che ha coinvolto 500 agenzie di viaggi del Sud Europa di cui circa 350 italiane, è stato organizzato dall’ente del Turismo delle Isole Cook in collaborazione con Air New Zealand e Singapore Airlines.

Tappe in 15 città

Il roadshow, guidato da Nick Costantini, general manager Southern Europe per Cook Islands Tourism Corporation, ha toccato 15 città del Sud Europa comprese, per l’Italia, Torino, Novara, Milano, Brescia, Treviso, Serravalle e Verona. Durante le tappe, i t.o. specializzati sulla destinazione, tra cui Naar, Alidays, Quality Group, Fiji Time, I viaggi di Gully e alcuni t.o. boutique hanno potuto invitare le loro migliori agenzie ad assistere ad un corso di formazione e motivazione, durante il quale sono stati presentati i tre punti chiave della strategia promozionale delle Cook.



I punti chiave

In primo piano l’autenticità della destinazione, le attività uniche che si possono praticare, l’assistenza in lingua italiana garantita da un team di ragazzi italiani che accolgono i turisti seguendoli durante la vacanza. Durante il tour si è infine parlato anche di gastronomia.