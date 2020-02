In volo su dune e montagne: la zip line di Ras Al Khaimah

Con 7mila anni di storia alle spalle Ras Al Khaimah, a soli 45 minuti da Dubai, offre un'esperienza di deserto autentica e singolare. La destinazione, una delle mete emergenti del mondo, è terra di scommessa per molti brand del turismo, soprattutto di lusso. Un nome fra tutti è il Ritz Carlton Ras Al Khaimah, Al Wadi Desert, all'interno di una riserva protetta di 1.235 acri, che propone attività di vario genere, come trekking a cavallo o a dorso di cammello nel deserto e dispone di ville con piscina immerse nelle terre asciutte. Ma Ras Al Khaimah è famosa nel mondo per aver lanciato, sulla Jebel Jais, la zip line più lunga del mondo, un'esperienza adrenalinica da provare una volta nella vita.

